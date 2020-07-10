В Приморье открыли мемориальную доску в честь первой женщины-капитана дальнего плавания

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Мемориальную доску открыли во Владивостокском морском рыбном порту в честь первой в мире женщины-капитана дальнего плавания Анны Щетининой, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Приморья.

"Есть имена, которые становятся символами эпохи, города, и таким символом стала Анна Ивановна Щетинина, которая заложила фундамент современного динамично развивающегося предприятия, флагмана индустрии - Владивостокского морского рыбного порта. Мы гордимся, что такой человек как Анна Ивановна, известная во всем мире, родилась, жила и работала в нашем крае", - сказал губернатор края Олег Кожемяко, которого процитировала пресс-служба.

Открытие мемориальной доски приурочили к юбилею рыбного порта, начальником которого она была более 80 лет назад, и ко Дню рыбака.

Анна Щетинина родилась 26 февраля 1908 года на станции Океанская Приморского края. В 24 года она получила штурманский диплом, а в 27 лет стала первой в мире женщиной-капитаном дальнего плавания. Своим первым рейсом в 1935 году она прославилась на весь мир, проведя грузовой пароход "Чавыча" из Гамбурга через Одессу и Сингапур в Петропавловск-Камчатский. Двадцатого марта 1938 Анна Щетинина была назначена начальником Владивостокского морского рыбного порта.

Щетинина была автором и соавтором учебников по судовождению, председателем Приморского филиала Географического общества СССР, Героем Социалистического труда, почетным гражданином Владивостока, членом Союза писателей России, почетным работником морского флота, почетным членом Дальневосточной ассоциации морских капитанов и Международной федерации ассоциации морских капитанов в Лондоне. Она награждена, в частности, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом Ленина, орденом Отечественной войны второй степени, медалью "За трудовую доблесть".

В честь Анны Щетининой назван сквер на одной из видовых площадок Владивостока, с которой открывается вид на море, материковую часть города и остров Русский.