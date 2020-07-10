Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,98

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России за последние сутки вырос на 0,01, до отметки 0,98. В Москве этот показатель в пятницу, наоборот, опустился на 0,02 и оказался на уровне 0,92, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по России коэффициент, отражающий скорость распространения заболевания, не поднимается выше единицы с 15 июня, а в Москве - уже больше месяца, с 4 июня.

Почти во всех регионах, входящих в первую десятку по количеству заболевших, коэффициент находится в районе единицы - значительного замедления или ускорения темпов распространения инфекции не фиксируется. Только в Подмосковье ее распространение достаточно быстро затухает, коэффициент в регионе составляет 0,66. Это минимальное значение с начала вспышки. В последние четыре дня здесь регистрируется меньше двухсот новых случаев в сутки, а в предшествующие им четыре дня выявляли почти по 300.

Ниже единицы коэффициент находится в Воронежской области (0,89), в Красноярском крае, Нижегородской и Иркутской областях (0,97), в Ханты-Мансийском автономном округе (0,98) и в Ростовской области (0,99). В Свердловской области он снизился до 1,01, а в Санкт-Петербурге уже четвертый день подряд держится на отметке 1,07.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.