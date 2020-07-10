В Санкт-Петербурге установят французский памятник Жанне д'Арк

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Памятник Жанне д'Арк, переданный в дар России французскими культурными ассоциациями, будет установлен в центральной части Санкт-Петербурга в Советском переулке между 3-й и 4-й Красноармейскими улицами. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

"Было постановление 2018 года № 400 об установке памятника Жанне д'Арк в Адмиралтейском районе между 3-й и 4-й Красноармейскими улицами. Скульптор Борис Лежен собирал деньги во Франции и отлил памятник перед пандемией", - сказала ТАСС начальник управления информации Смольного Инна Карпушина. Она уточнила, что рядом с этим адресом расположена французская школа, недалеко также есть католический собор Успения Пресвятой Девы Марии.

Готовый памятник Жанне д'Арк 8 июля представили в Париже в Российском духовно-культурном центре на набережной Бранли. Как уточнили ТАСС в пресс-службе петербургского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, место установки скульптуры в Адмиралтейском районе Петербурга согласовано без возражений.

Создание в России памятника национальной героине Франции было приурочено к 500-летию со дня мученической смерти Жанны д'Арк и 100-летию ее канонизации католической церковью. Открытие скульптуры в Санкт-Петербурге было запланировано на сентябрь 2020 года, но, как сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по внешним связям, сроки установки памятника будут зависеть от эпидемиологической ситуации и времени возобновления транспортного сообщения между странами.