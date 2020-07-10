Сотрудники МЧС не обнаружили людей под завалами в доме в Кикнуре, где взорвался газ

КИРОВ, 10 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС в Кировской области не обнаружили людей под завалами в доме в поселке Кикнур, где взорвался газ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

10 июля утром в поселке городского типа Кикнур взорвался газ в квартире на первом этаже трехэтажного кирпичного жилого дома по улице Шарыгина, 1а. Погиб мужчина 60 лет, пострадали три человека, одна женщина в реанимации в тяжелом состоянии. Эвакуированы 16 человек. По данным властей района, разбор завалов приостановлен, так как на месте работают следователи.

"На месте работает Следственный комитет и газовые службы, наши подразделения ждут. Самое большое - кирпичную кладку - разобрали, вынесли разрушенную мебель из квартир, [помещения] проверили. По оперативным данным, больше под завалами никто не обнаружен", - сказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Всех жильцов мы собрали в пункте временного размещения, с психологами, медиками, сотрудниками МЧС провели работу. Но все жильцы будут проживать у родственников, все написали заявление, в ПВР никого не будет", - сказал глава Кикнурского района Сергей Галкин.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, причиной взрыва могла стать утечка газа. Дом в настоящее время оцеплен, на месте работают экстренные службы, сотрудники полиции, проверку по факту взрыва проводит областная прокуратура. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекшее смерть"). В ведомстве уточнили, что накануне в квартире производилась плановая замена приборов учета бытового газа. В офисе Кикнурского участка ООО "Газэнергосеть Киров" следователи провели обыск, изъяли документацию, связанную с установкой и заменой газового оборудования.

Поселок городского типа Кикнур является административным центром Кикнурского района. Численность населения - около 4,5 тыс. человек.