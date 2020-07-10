В НИЦ им. Гамалеи рассказали об испытаниях российской вакцины от коронавируса

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Испытания отечественной вакцины от коронавирусной инфекции проходят без неожиданностей, в соответствии с планом. Об этом в пятницу сообщил ведущий специалист Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Федор Лисицын в интервью телеканалу "Россия-24" .

"В общем да, работа идет строго по плану. Никаких неожиданностей, никаких странностей, никаких неприятных или непонятных закономерностей пока не возникло - и очень надеемся, что не возникнет", - сказал он.

Испытания российской вакцины от новой коронавирусной инфекции проводятся Министерством обороны России совместно с НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Как ранее сообщили в Минобороны, результаты анализов добровольцев, тестирующих вакцину от коронавируса, свидетельствуют о формировании у них иммунитета.