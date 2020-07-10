Власти Кубани направили более 120 млн рублей на временное трудоустройство подростков

КРАСНОДАР, 10 июля. /ТАСС/. Власти Кубани направили из краевого и муниципальных бюджетов 124 млн рублей на создание рабочих мест и выплату зарплаты подросткам. Планируется, что всего до конца года будут трудоустроены порядка 24 тыс. подростков от 14 до 18 лет, сообщили журналистам в пресс-службе региональной администрации.

"На трудоустройство подростков в этом году из краевого и муниципального бюджетов выделено 124 млн рублей. Эти средства направлены на создание рабочих мест и выплату заработной платы подросткам. Всего до конца года планируется трудоустроить около 24 тыс. детей от 14 до 18 лет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что большая часть детей будет трудоустроена в бюджетные и частные организации подсобными рабочими, курьерами, рабочими по благоустройству или промоутерами. Приоритет при этом отдается детям из многодетных, неполных и малообеспеченных семей, детям-сиротам.

"Для этих детей важен летний заработок, а нам принципиально, чтобы подростки такую возможность получили. Нужно предлагать интересную для молодежи работу, которая в дальнейшем, возможно, повлияет на их выбор профессии", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой.

В пресс-службе также добавили, что по итогам прошлого года, показатель трудоустройства подростков в крае был выше среднего по стране. В этом году в работу внесла коррективы пандемия коронавируса, в течение трех месяцев трудоустройство подростков практически не осуществлялось.