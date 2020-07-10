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Вручение премии "Инновация" пройдет 21 августа в Нижнем Новгороде

Онлайн-трансляция будет доступна всем зрителям

ТАСС, 10 июля. Вручение государственной премии в области современного искусства "Инновация" состоится 21 августа в Арсенале на территории Нижегородского кремля. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

Ранее сообщалось, что вручение премии, запланированное на май, переносится на неопределенное время из-за ситуации с коронавирусом.

"Мы планируем провести церемонию вручения премии 21 августа в Арсенале с соблюдением всех требований безопасности. В онлайн-режиме к нам присоединятся международные эксперты - громкие имена в сфере современного искусства. Трансляция события, как и в прошлом году, будет доступна всем зрителям", - цитирует пресс-служба главу региона Глеба Никитина.

Всего в этом году подали 403 заявки, в шорт-лист премии вошли 30 проектов в шести конкурсных номинациях: "Проект года", "Куратор года", "Художник года", "Региональный проект", "Новая генерация" и "Образовательный проект". Имена лауреатов определяет международное жюри. Также оргкомитет премии вручает призы в двух внеконкурсных номинациях: "За вклад в развитие современного искусства" и "За поддержку современного искусства России".

Государственная премия в области современного искусства "Инновация" учреждена в 2005 году. Она поддерживает авторов, работающих в области современного искусства, выявления творческих достижений и привлечения к ним внимания общественности.

В 2019 году церемония вручения премии "Инновация" впервые прошла в Нижнем Новгороде, до этого 13 лет она проходила только в Москве. В регионе ее посетили 800 человек, трансляцию увидели 17 тыс. зрителей.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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