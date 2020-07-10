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Пандемия коронавируса нового типа

В Нижегородской области разрешили работу примерочных в магазинах

При этом в примерочных должна быть нанесена специальная разметка через каждые 1,5 м

ТАСС, 10 июля. Власти Нижегородской области разрешили работу примерочных в магазинах одежды при условии соблюдения социальной дистанции. Соответствующие изменения внес в пятницу губернатор региона Глеб Никитин в указ о режиме повышенной готовности, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Нижегородской области.

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"10 июля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Теперь в магазинах, которые работают на территории региона, разрешена работа примерочных. Ранее стала возможна примерка обуви", - отметили в пресс-службе.

По словам губернатора, в примерочных зонах должна быть нанесена специальная разметка через каждые 1,5 м. Посетители и сотрудники также должны использовать средства индивидуальной защиты.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 12,2 млн человек, около 555 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 713 936 случаев заражения, выздоровели 489 068 человек, умерли 11 017. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская областьПандемия коронавируса нового типа
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