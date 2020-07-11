Кабмин выделил средства на оплату отпускных медработникам

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Правительство одобрило проект распоряжения о выделении бюджетных ассигнований на выплату компенсаций за отпуск сотрудникам медицинских учреждений. Как сообщает в субботу официальный сайт кабмина, такое решение было принято во вторник на заседании правительства.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в перечне решений по итогам заседания.

Отмечается, что принятие проекта позволит материально компенсировать неиспользуемые отпускные дни, а также обеспечить оплату отпусков медицинских и других работников, учитывая стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку.