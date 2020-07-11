Кириенко: потенциал акции "Мы вместе" нужно использовать после победы над коронавирусом

СУДАК, 11 июля. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко призвал участников молодежного форума "Таврида" подумать над форматом продолжения акции "Мы вместе", которая была создана для помощи в условиях пандемии нового коронавируса.

"Мы много обсуждаем, что дальше будет с проектом "Мы вместе", потому что потерять такое нельзя. Нужно вместе попробовать найти, куда эти силы [накопленные в рамках акции] можно потратить, чтобы такая же эмоция была, такая же искренность была", - сказал Кириенко в ходе общения с участниками форума "Таврида", который открылся в пятницу в Крыму.

По его словам, проект "Мы вместе" был не политическим, "и важно, чтобы он таким и оставался". Кириенко призвал участников форума делать свои предложения для развития акции.

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году и за минувшие годы стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. С 2019 года он проводится неподалеку от Судака. В бухте Капсель постепенно строится арт-резиденция "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить мероприятия в любое время года. Прошлый сезон для "Тавриды" стал рекордно долгим - смены проводились с 11 мая по 5 октября. В этом году также планировался длинный сезон, однако планы нарушила пандемия.

Акция "Мы вместе" началась 21 марта, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, Общероссийский народный фронт (ОНФ) и ряд волонтерских организаций. Она направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса.