В Ростовской области с 13 июля возобновят работу кинотеатры и бани

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июля. /ТАСС/. Деятельность спа-центров, бань, а также кинотеатров с определенными ограничениями возобновится с 13 июля в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"С 13 июля в Ростовской области вступает в силу очередной пакет мер по смягчению ограничений из-за коронавируса. Только что я подписал соответствующий документ. С понедельника в нашей области возобновляется работа кинотеатров, но с определенными условиями. Кинозалы могут заполняться не более чем на четверть, услуги общественного питания в них пока оказываться не будут. С понедельника также могут вновь начать работу спа-центры, бани и сауны при обязательном соблюдении соответствующих правил", - сообщил Голубев в опубликованном во "ВКонтакте" обращении.

При этом Голубев призвал жителей не забывать об осторожности. "По-прежнему необходимым условием нормализации ситуации остается высокий уровень соблюдения санитарных правил. Прошу вас, уважаемые земляки, быть осторожными, тем самым вы убережете себя и окружающих. Находясь в общественных местах, на работе, соблюдайте санитарные нормы. <...> Это сейчас важно, нельзя расслабляться! Пандемия никуда не ушла, это показывает статистика заболеваемости", - сказал он, отметив, что власти усилят контроль в местах массового пребывания жителей.

Ростовская область занимает седьмое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу инфицированных. За все время коронавирусная инфекция подтвердилась более чем у 10 тыс. человек.

6 июля власти Ростовской области пошли на смягчение ограничений, действующих в регионе из-за пандемии. В полном объеме начали работу детские сады, возобновили предоставление гостиничных услуг, проведение тренировок в группах, работу плавательных бассейнов, предоставление косметических услуг. Кроме того, жителям области разрешено посещение пляжей. При этом сохранен обязательный масочный режим в общественном транспорте, на остановках, вокзалах, в аэропорту, при посещении аптек, магазинов, мест массового скопления людей.