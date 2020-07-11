Власти окажут помощь жителям хутора под Волгоградом, который пострадал от пожара

ВОЛГОГРАД, 11 июля. /ТАСС/. Власти окажут помощь жителям хутора Княжеский-2 в Волгоградской области, который пострадал от пожара. Об этом в субботу ТАСС сообщила начальник отдела арчединской сельской территории администрации городского округа Михайловки Елена Клинова.

8 июля в Михайловском районе Волгоградской области произошло возгорание пшеничного поля на площади 100 га с переходом огня на населенный пункт Княжеский-2. По данным ГУ МЧС по региону, сгорел один дом, две дачи и 11 хозпостроек.

"Приезжала комиссия, мы описали все, у кого что сгорело, будем возмещать людям", - сказала Клинова.

Она добавила, что 13 июля в населенный пункт прибудет техника, которая вывезет из хутора строительный мусор, оставшийся от сгоревших помещений.