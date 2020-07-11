В Ингушетии отметили День флага республики

МАГАС, 11 июля. /ТАСС/. Акция по раздаче нескольких тысяч миниатюрных копий флагов России и Ингушетии состоялась в регионе в День государственного флага республики. Об этом сообщил ТАСС и. о. министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Руслан Волков.

"Ко Дню государственного флага Ингушетии мы провели акции, в рамках которых в разных городах республики на стационарных постах ДПС при содействии сотрудников МВД по региону и волонтеров фонда "Солидарность" были розданы несколько тысяч маленьких копий флагов России и Ингушетии, также по заказу нашего ведомства при поддержке Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования были изданы 2 тыс. брошюр "Любовь к Родине в исламе", которые также были подарены автомобилистам. Все эти мероприятия нами проводятся для развития патриотизма молодежи, нравственно-духовных ориентиров", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства, также религиозными деятелями региона был прочитан коллективный мавлид (молитва), в котором приняли участие 150 человек - религиозные деятели республики, старейшины и молодежь.

Государственный флаг Ингушетии был утвержден 11 июля 1999 года, он представляет собой прямоугольное полотнище белого цвета с двумя зелеными полосами по верхнему и нижнему краям, в центре которого размещен красный солярный знак, который означает вечное движение Солнца и Вселенной. Белый цвет символизирует чистоту помыслов и действий, зеленый - изобилие и плодородие земли региона, а также ислам, красный олицетворяет многовековую борьбу против несправедливости и право жить на земле своих предков.