Участники "Тавриды" готовы проводить выставки в Центрах науки и культуры РФ за рубежом

СУДАК, 11 июля. /ТАСС/. Участники форума "Таврида" готовы выезжать и проводить культурные мероприятия в Российских центрах науки и культуры (РЦНК) за рубежом. Об этом рассказал в субботу руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин.

"Есть большое количество РЦНК по всему миру, есть большое количество наших ребят, которые могли бы ездить в эти центры. У нас был такой опыт. Мы в Бельгию привозили ребят с "Тавриды". На них хочется быть похожими их сверстникам из других стран", - сказал Першин. Он уточнил, что в этих центрах можно проводить выставки и концерты молодых российских художников и музыкантов.

Першин напомнил, что музыканты - участники "Тавриды" выступали в Бельгии в прошлом году.

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. С прошлого года он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель постепенно строится арт-резиденция "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить мероприятия в любое время года. Прошлый сезон для "Тавриды" стал рекордно долгим: смены проводились с 11 мая по 5 октября. В этом году также планировался длинный сезон, однако планы нарушила пандемия.