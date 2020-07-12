В Хабаровском крае продлили ограничения из-за коронавируса до 27 июля

ХАБАРОВСК, 12 июля. /ТАСС/. Ограничения, введенные в Хабаровском крае из-за коронавируса, продлены до 27 июля, и если ситуация не улучшится, их могут продлить до 7 августа, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В соответствии с решением краевого оперативного штаба, ряд ограничительных мероприятий в регионе продлевается с 13 июля на 14 календарных дней. Однако, согласно постановлению главы регионального управления Роспотребнадзора, ограничения могут действовать вплоть до 7 августа, если эпидситуация в регионе не улучшится. В частности, речь идет о продлении режима самоизоляции на дому для граждан старше 65 лет, а также для людей с тяжелыми заболеваниями, запрета на работу развлекательных организаций", - говорится в сообщении.

Кроме того, ограничения касаются ночных клубов и дискотек, кинотеатров, предприятий общепита. Так, рестораны, кафе, бары и столовые пока могут обслуживать клиентов только на уличных верандах или осуществлять доставку по предварительным заказам. Ограничения работы не касаются ведомственных столовых и других предприятий питания, которые расположены на территориях организаций всех форм собственности и обслуживают работников этих структур.

Кроме того, запрещена работа детских игровых комнат и развлекательных центров, аттракционов, общественных бань, саун и других подобных объектов. Продлен запрет на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных, просветительских, рекламных и других мероприятий и оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах.