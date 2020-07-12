В парке "Зеленая река" в Москве появится сухой фонтан

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Благоустройство парка "Зеленая река", который находится на территории бывшей промзоны "Серп и молот" продолжается. На территории появится сухой фонтан, об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"На днях парк "Зеленая река" стал лучшим в номинации "Городской дизайн" по версии MUF Community Awards 2020. Проект сделан с душой: много интересных задумок с точки зрения дизайна, озеленения, замечательные площадки для детей. Парк "Зеленая река" будет расширен. Сейчас идет проектирование второй очереди зоны отдыха", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

По его словам, в перспективе протяженность зоны отдыха составит около двух километров. Специалисты продолжат бульвар в сторону шоссе Энтузиастов, появится сквер. Здесь будут сухой фонтан и ручей, площадь для ярмарки выходного дня и площадка для катка, а также перголы с защитой от дождя и спортплощадка.

Первая очередь парка "Зеленая река" была готова в 2019 году. Здесь есть мост с опорами-кадками и висячими садами, развивающие игровые площадки из природных материалов, пергола из натуральной лиственницы длиной 30 метров и многое другое. Планируется, что парк передадут городу в 2025 году.