Собянин: показатели ЕГЭ в Москве определят качество образования за время пандемии

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Власти Москвы считают, что результаты ЕГЭ позволят определить качество образования, организованного дистанционно на время ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье в интервью передаче "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".

"Мы не прекратили образовательный процесс, сказали, что он переводится в дистанционную работу. Представляете, как это все равно сложно, при том что Москва - один из самых продвинутых городов в этом отношении. С точки зрения качества, собственно, ЕГЭ во многом определяет же, как мы прошли этот год, пандемию и так далее. Пока говорить рано, но первые итоги обнадеживают", - сказал Собянин.

Ранее мэр Москвы говорил, что 1 сентября школьники столицы вернутся к очному обучению.