Путин направил приветствие участникам мероприятий, посвященных 60-летию центра "Орленок"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам праздничных мероприятий, посвященных 60-летию Всероссийского детского центра "Орленок". Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Юбилей легендарного "Орленка" - большое, значимое событие и для его коллектива, и для многих поколений "орлят". Расположенный на черноморском побережье Краснодарского края, Всероссийский детский центр по праву славится красотой уникальной южной природы, особой, гостеприимной атмосферой и сложившимися традициями, и, конечно, тем, что на протяжении долгого времени он является местом притяжения для мальчишек и девчонок из всех регионов нашей страны. Здесь всегда столько важных и интересных дел: культурные и спортивные программы, фестивали и соревнования, экскурсии и туристические походы, встречи с приглашенными гостями - политиками и общественными деятелями, космонавтами и олимпийскими чемпионами, артистами и музыкантами", - отметил глава государства.

По мнению Путина, насыщенный, хорошо организованный детский отдых является результатом востребованного, поистине самоотверженного труда воспитателей и вожатых "Орленка", педагогов и медицинских работников, представителей других специальностей.

Всероссийский пионерский лагерь "Орленок" открылся в 1960 году в 45 км от города Туапсе на берегу Черного моря. В 1992 году его преобразовали во Всероссийский детский центр "Орленок", состоящий из нескольких лагерей, где летом одновременно могут отдыхать 3,5 тыс. детей.