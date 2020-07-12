На территории арт-кластера "Таврида" может появиться учебный киносъемочный комплекс

СУДАК, 12 июля. /ТАСС/. Организаторы молодежного форума "Таврида" работают над идеей создания учебного киносъемочного комплекса на территории арт-кластера. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин.

"Мы обсуждаем этот вопрос [создания учебного киностудийного комплекса], нам очень важно мнение партнеров - крупнейших организаций в этой сфере. В частности, мы работаем над этим с ВГИК", - сказал Першин.

Он напомнил, что в советское время много фильмов снимались в Крыму. "Для этого необходима база, производство декораций, специалисты, оборудование, которое есть здесь и которое не нужно везти из Москвы. Мы думаем, что киностудийный комплекс будет решать все эти задачи", - уточнил Першин.

По его словам, в условиях закрытых границ российские кинопроизводители вынуждены искать хорошие места для съемок внутри страны. "Прекрасным выходом является Крым с его многогранной фактурой: и море, и горы, и степи, и лунные пейзажи", - добавил руководитель арт-кластера.

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. С прошлого года он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель постепенно строится арт-резиденция "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить мероприятия в любое время года. Прошлый сезон для "Тавриды" стал рекордно долгим: смены проводились с 11 мая по 5 октября. В этом году также планировался длинный сезон, однако планы нарушила пандемия.