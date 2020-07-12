Умер первый свидетель, нашедший палатку погибшей в уральских горах группы Дятлова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Свидетель по делу о погибших туристах из группы Дятлова Михаил Шаравин, первым нашедший палатку и тела, умер в начале июля, сообщил в воскресенье ТАСС руководитель Фонда памяти группы Юрий Кунцевич.

"Недавно мы его [Михаила Шаравина] похоронили, 6 июля он скончался, 85 лет ему было. Он первым нашел палатку, первым нашел трупы. Следопыт был до мозга костей, очень честный, открытый. Он всегда говорил только то, что видел - ни больше, ни меньше", - сказал он.

Кунцевич отметил, что у фонда сохранились записи воспоминаний важнейшего свидетеля по делу о погибшей группе.

Перевалом Дятлова называют место гибели туристической группы в феврале 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен. Тогда при невыясненных обстоятельствах погибли девять лыжников турклуба Уральского политехнического института - пять студентов, три инженера и инструктор турбазы, руководителем группы был Игорь Дятлов. Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, но у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти. Отрабатывались различные версии происшествия, в том числе обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, ссора между туристами.

В феврале 2019 года, спустя 60 лет после загадочной смерти туристов, Генпрокуратура объявила о проведении проверки по делу группы Дятлова. 11 июля 2020 года она заявила, что группа Дятлова погибла от лавины.