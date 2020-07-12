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Пандемия коронавируса нового типа
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Песков: острейшая фаза кризиса, связанная с коронавирусом, пройдена с наименьшими потерями

Пресс-секретарь президента надеется, что России в дальнейшем удастся избежать "острых проявлений" коронавируса

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Самая острая фаза кризиса, связанная с коронавирусом, была пройдена в РФ с наименьшими потерями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков надеется, что России в дальнейшем удастся избежать "острых проявлений" коронавируса.

Отвечая на вопрос, удастся ли России избежать второй волны распространения коронавируса, представитель Кремля сослался на мнение экспертов.

"Все, кто говорит об этом [распространении коронавируса] профессионально, мэр Москвы [Сергей Собянин], вице-премьер [Татьяна] Голикова, которые возглавляют соответствующие подразделения антикризисного штаба, - они говорят о том, что пока динамика сокращения количества заболевших дает надежду на то, что каких-то острых проявлений в дальнейшем нам удастся избежать",- сказал Песков.

При этом представитель Кремля заметил, что сейчас "очень сложная ситуация" с распространением коронавируса в США.

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Голикова, Татьяна АлексеевнаСобянин, Сергей СеменовичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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