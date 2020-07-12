В нескольких регионах юга России в ближайшие дни ожидаются ливни с грозами и град

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июля. /ТАСС/. Ливни с грозами, градом и шквалистым ветром ожидаются в Ростовской, Волгоградской областях, а также в Краснодарском крае и Республике Калмыкия со второй половины воскресенья. Соответствующие предупреждения об ухудшении погодных условий распространили региональные главки МЧС.

"В период с 15:30 до 18:00 мск и до конца суток 12 июля местами в восточной половине Краснодарского края, ночью, днем и до конца суток 13 июля, а также 14 июля местами в крае (исключая муниципальное образование Сочи) ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 м/с", - сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным МЧС, на малых реках и водотоках юго-восточных, юго-западных притоков бассейна реки Кубань и реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок.

На территории Сочи ночью 13 июля и до конца суток, а также в течение вторника ожидаются местами сильный дождь, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/ с. Аналогичные предупреждения о непогоде распространили главки МЧС в Волгоградской области и Калмыкии, где порывы ветра могут достигать 25 м/с. Штормовое предупреждение получено и от ростовского Гидрометцентра.

В свою очередь ГУ МЧС по Астраханской области предупредило о возможном отключении электроэнергии, деформации дорожного полотна из-за сильной жары. "По данным Астраханского ЦГМС днем 12,13 июля по Астраханской области ожидается 40 градусная жара. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении ведомства. В северных районах Адыгеи из-за жары ожидается чрезвычайная пожароопасность, предупредили в МЧС.