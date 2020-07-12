Во Франции будут тестировать прибывающих из эпидемически неблагополучных стран

ПАРИЖ, 12 июля. /ТАСС/. Власти Франции намерены тестировать на возможное заражение коронавирусом всех прибывающих из стран с неблагополучной эпидемической обстановкой. Об этом в воскресенье в интервью телеканалу BFM и газете Le Parisien заявил официальный представитель правительства Габриэль Атталь.

"Мы намерены проводить тестирование в аэропортах всех прибывающих из стран с высоким риском заражения коронавирусом", - отметил он, подчеркнув, что это является мерой по ограничению распространения инфекции на территории Франции. При этом Атталь отметил, что во Франции есть возможность тестировать до 2 тыс. таких путешественников в день. Он добавил, что тестирование не коснется тех, кто сдал тест по отправлении во Францию.

Как уточняет Le Parisien, в список неблагополучных стран входят все страны за исключением государств - членов ЕС, а также Австралии, Андорры, Ватикана, Великобритании, Грузии, Исландии, Канады, Лихтенштейна, Марокко, Монако, Норвегии, Новой Зеландии, Руанды, Сан-Марино, Сербии, Таиланда, Туниса, Уругвая, Черногории, Швейцарии, Южной Кореи и Японии.

Тестирование будут также проходить прилетающие из Французской Гвианы и Майотты.