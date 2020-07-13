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Умерла младшая дочь Нельсона Манделы

Зиндзи Мандела-Хлонгване было 59 лет

ПРЕТОРИЯ, 13 июля. /ТАСС/. Посол Южно-Африканской Республики в Дании, дочь бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Зиндзи Мандела-Хлонгване умерла в возрасте 59 лет. Об этом сообщил в понедельник местный телеканал eNCA со ссылкой на ее родственников.

Министерство иностранных дел и сотрудничества ЮАР объявило, что в течение дня предоставит подробности в связи со смертью дипломата.

Зиндзи была младшей из трех дочерей Нельсона Манделы и занималась политикой и правозащитной деятельностью, а также опубликовала несколько книг своих стихов. Она получила назначение в качестве посла ЮАР в Дании в 2015 году и до самой смерти находилась на этом посту.

Теги
ЮАРДанияМандела, Нельсон
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