Около 24 тыс. московских выпускников сдадут ЕГЭ по физике и истории 13 июля

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Порядка 24 тыс. московских выпускников сдают в понедельник Единый государственный экзамен (ЕГЭ), 13 тыс. учащихся - по физике и 11 тыс. - по истории. В городе организовано свыше 3 тыс. аудиторий более чем в 300 пунктах проведения экзаменов, сообщила в понедельник заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Более 24 тыс. московских выпускников сдают сегодня ЕГЭ по физике и истории. Основное количество пунктов расположены в школах, но также есть пункты на дому и в больницах. Везде соблюдены правила безопасности, всем выпускникам на входе будут измерять температуру, из организаторов на экзаменах будут присутствовать только те, у кого был отрицательный тест на коронавирус", - отметила заммэра.

По ее словам, продолжительность экзаменов по физике и истории составит 3 часа 55 минут. Результаты будут доступны в личных кабинетах участников на mos.ru до 27 июля. В дни экзаменов открыты несколько входов в здания школ, составлен график прибытия участников ЕГЭ. У всех, кто входит в здание, где принимают экзамен, измеряют температуру бесконтактным способом.

Кроме того, на площадках дежурят медицинские работники. В аудиториях установлено специальное оборудование для обеззараживания воздуха, есть дозаторы с антисептиком для обработки рук. Всем выдают средства индивидуальной защиты - перчатки и маски. Участников ЕГЭ рассаживают в аудиториях так, чтобы между ними была дистанция не менее 1,5 м.