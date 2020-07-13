МВД Белоруссии будет пресекать попытки угроз и оскорблений в интернете в ходе выборов

МИНСК, 13 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии отмечают попытки дестабилизации ситуации в стране в преддверии выборов посредством угроз и оскорблений в адрес госслужащих, организаторов избирательной кампании, сотрудников милиции и членов их семей. Об этом заявил в понедельник первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич в ходе прямой интернет-трансляции.

"В преддверии выборов применяются все способы, в том числе информационные технологии, чтобы дестабилизировать обстановку в стране. Мы это видим, анализируем, отслеживаем и пресекаем", - отметил первый замглавы МВД страны.

Он подчеркнул, что деятельность белорусских правоохранительных органов "в информационном поле не имеет ничего общего с подавлением инакомыслия либо свободы слова". "Но мы не потерпим оскорблений, угроз госслужащим, членам избирательных комиссий, журналистам, общественным активистам и уж тем более нашим сотрудникам и членам их семей", - сказал Казакевич. Он сообщил, что по таким фактам уже возбуждено три уголовных дела и проводится доследственная проверка по примерно 30 материалам.

Первый замглавы МВД добавил, что происходящее в стране является частью политтехнологий, направленных на достижение "одной просто цели - расшатать и дестабилизировать ситуацию в стране". "Элементом такой технологии является негативное воздействие в информационном поле с целью подрыва авторитета органов власти и управления, очернение конкретных должностных лиц, общественных деятелей, сотрудников правоохранительных органов, угроз и оскорблений в их адрес", - сказал Казакевич. "Задачи просты и понятны: с одной стороны, породить недоверие и неприязнь, а в конечном итоге ненависть граждан к существующему государственному строю, с другой стороны, стоит задача расшатать сознание самих сотрудников [правоохранительных органов], чтобы посеять в них неуверенность, породить страх и нежелание выполнять принятые на себя обязательства по охране общественного порядка и борьбы с преступностью", - заявил первый замминистра.

Он не считает необходимым блокировать телеграм-каналы, распространяющие информацию, направленную на дестабилизацию обстановки в стране. "Мое личное мнение состоит в том, что с технической точки зрения нельзя [это сделать], а с информационной точки зрения просто глупо блокировать не только телеграм-каналы, но и какие-либо интернет-ресурсы, потому что интернет нельзя запретить как нельзя запретить воздух", - сказал Казакевич. "Тем не менее в случае угрозы национальной безопасности, распространения любой деструктивной информации мы можем эффективно блокировать доступ пользователей национального сегмента [интернета] к этим ресурсам", - заявил первый замглавы МВД Белоруссии.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.