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В Сочи ликвидируют последствия залпового ливня, подтопившего улицы

Из-за непогоды в городе повреждены деревья

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Прошедший в понедельник в Сочи залповый ливень повредил деревья, также в городе наблюдается подтопления улиц, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Сочи.

ГУ МЧС региона в понедельник объявило экстренное предупреждение по формированию смерчей на 13 и 14 июля над Черным морем на участке от Анапы до Магри (курортный микрорайон в Лазаревском районе Сочи).

"Прошел залповый ливень, на федеральную трассу в микрорайоне Вардане упало дерево, оно оперативно убрано аварийной бригадной. Незначительное подтопление зафиксировано вблизи моста через реку Сочи рядом с микрорайоном КСМ. На место выехали глава района и представители МУП г. Сочи "Водостока", - сообщили в пресс-службе.

Собеседница агентства уточнила, что также в результате комплекса неблагоприятных явлений повреждены деревья по улицам Северная, Батумское шоссе, и Мацестинская, спасатели ликвидируют последствия. "Подтоплений, требующих использование спецтехники, в Сочи нет", - резюмировала она.

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