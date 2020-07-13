Путин одобрил отсрочку от призыва по мобилизации многодетным отцам с беременными женами

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий право на отсрочку от призыва по мобилизации для военных запаса с тремя детьми и супругой на поздних сроках беременности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон дает право на отсрочку гражданам, "имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет". Также на отсрочку могут рассчитывать мужчины, у которых есть на иждивении четыре и более детей в возрасте до 16 лет. В прежней редакции закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ", речь шла только об отцах, имеющих на иждивении четырех и более детей.

Также документ распространяет право на отсрочку от призыва по мобилизации на женщин - военных запаса, находящихся на поздних сроках беременности (прежняя редакция давала такое право женщинам с детьми до 16 лет). Кроме того, инициатива наделяет правом на досрочное увольнение с военной службы женщин-военных с детьми в возрасте до 16 лет или находящихся на двадцать второй и более неделе беременности.

Законом корректируются правила предоставления отсрочки от армии для граждан с ребенком и беременной женой. Устанавливается, что срок беременности супруги, позволяющий супругу получить отсрочку, должен составлять не менее 22 недель (сейчас 26 недель).