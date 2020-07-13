Глава МИД Боливии заразилась коронавирусом

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Боливии Карен Лонгарик заразилась коронавирусом. Об этом сообщило в понедельник внешнеполитическое ведомство южноамериканской страны.

"МИД сообщает, что министр Карен Лонгарик сдала тест на COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), который дал положительный результат", - говорится в сообщении.

По данным МИД, у Лонгарик нет симптомов болезни. "Глава МИД будет находиться в изоляции у себя дома и соблюдать необходимый курс лечения", - добавили в ведомстве.

Лонгарик стала шестым членом боливийского кабинета министров, заразившимся коронавирусом. В настоящее время на карантине из-за болезни также находятся министр здравоохранения Эйди Рока, министр при президенте Йерко Нуньес, министр горнорудной промышленности Хорхе Оропеса и министр экономики Оскар Ортис. Приобретенные антитела к коронавирусу были выявлены у министра юстиции Альваро Коимбры, у которого не было симптомов COVID-19.

Кроме того, коронавирусной инфекцией заразилась исполняющая обязанности президента Жанин Аньес. Она продолжает исполнять обязанности главы государства дистанционно.

10 марта власти Боливии сообщили о первых двух случаях заражения коронавирусом в стране. К настоящему моменту инфицированы более 48 тыс. человек, умерли свыше 1,8 тыс.