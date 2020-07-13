Самолет "Победы" готовится вынужденно сесть в Петрозаводске из-за курильщика

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Самолет лоукостера "Победа", совершающий рейс из Мурманска в Москву, готовится к вынужденной посадке из-за курильщика на борту. Об этом ТАСС сообщил источник в авиакомпании.

"Прямо сейчас самолет "Победы", летящий из Мурманска в Москву, совершает вынужденную посадку в Петрозаводске из-за дебошира на борту и угрозы безопасности полета по его вине. Женщина намеренно нарушила правило безопасности и дважды закурила, несмотря на запрет. Сработал датчик дыма, командир принял решение о вынужденной посадке, чтобы убедиться в отсутствии угрозы возгорания. Нарушителя ожидают сотрудники полиции в Петрозаводске", - отметил он.

Официальный представитель авиакомпании подтвердил вынужденную посадку из-за угрозы безопасности по причине курения. По его словам, компания сожалеет о предоставленных клиентам неудобствах. Лоукостер планирует взыскать расходы на вынужденную посадку с нарушителя.