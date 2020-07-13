Главный инфекционист США считает, что конец пандемии далеко

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса в США еще далека от завершения, и население должно и впредь соблюдать элементарные меры безопасности, такие как ношение масок. Как сообщила в понедельник телекомпания CNN , об этом заявил в ходе видеоконференции, организованной кафедрой медицины Стэнфордского университета в штате Калифорния директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

"Мы пока не видим, когда пандемия пойдет на спад", - заявил он и добавил при этом, что пандемия коронавируса - "самый большой вызов системе здравоохранения".

Для предотвращения распространения коронавируса, продолжил он, следует неукоснительно соблюдать санитарные правила. "Это то, что следует делать прямо сейчас: соблюдать социальную дистанцию, избегать больших скоплений людей, носить защитную маску, мыть руки, - заявил он. - Это простые рекомендации, но именно они могут обернуть вспять ситуацию с распространением коронавируса, и, думаю, мы сможем добиться этого".

Затронув вопрос о резком росте числа инфицированных коронавирусом в Калифорнии, Аризоне, Техасе и Флориде, Энтони Фаучи признал, что рекомендации по постепенному ослаблению санитарных ограничений в ряде штатов не дали результата, поскольку, по его словам, власти в отдельных случаях "чуть ли не полностью отказались от мер предосторожности". "Нет необходимости вновь вводить строгие санитарные ограничения в том виде, в каком они действовали ранее, но стоит сделать небольшой шаг назад в процессе ослабления таких ограничений", - подчеркнул он.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 3,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 135,4 тыс. человек, в том числе в штате Нью-Йорк - 32,3 тыс. человек, в штате Нью-Джерси - 15,5 тыс. человек, в штате Массачусетс - 8,3 тыс. человек, в штате Иллинойс - 7,3 тыс. человек.