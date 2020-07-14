В Нью-Йорке пытались замазать надпись Black Lives Matter у башни Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Неизвестный залил красной краской надпись с главным лозунгом движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") у небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке. Сообщение об этом разместил в понедельник на своей странице в Twitter мэр города Билл де Блазио.

"Я обращаюсь к тому, кто осквернил надпись на Пятой авеню. Неплохая попытка, но управление транспорта уже все исправило", - написал де Блазио. По его убеждению, движение Black Lives Matter - "это нечто большее, чем слова".