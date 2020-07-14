В Нью-Йорке пытались замазать надпись Black Lives Matter у башни Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Неизвестный залил красной краской надпись с главным лозунгом движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") у небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке. Сообщение об этом разместил в понедельник на своей странице в Twitter мэр города Билл де Блазио.
"Я обращаюсь к тому, кто осквернил надпись на Пятой авеню. Неплохая попытка, но управление транспорта уже все исправило", - написал де Блазио. По его убеждению, движение Black Lives Matter - "это нечто большее, чем слова".
To whoever vandalized our mural on 5th Avenue: nice try. @NYC_DOT has already fixed it.— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) July 13, 2020
The #BlackLivesMatter movement is more than words, and it can’t be undone. pic.twitter.com/nlYTALCWxJ
Мэр Нью-Йорка 9 июля принял участие в нанесении на асфальт этого лозунга. Президент США Дональд Трамп назвал надпись попыткой обесценить городской район, известный дорогими магазинами и недвижимостью. Де Блазио расценил критику проекта со стороны главы государства как проявление расизма.
В Trump Tower высотой 202 метра находится штаб-квартира группы компаний Trump Organization. В этом же здании в 2016 году располагался предвыборный штаб республиканца. В начале июня де Блазио объявил, что участки улиц с надписью "Жизни темнокожих имеют значение" появятся во всех нью-йоркских районах.
Движение Black Lives Matter принимает самое деятельное участие в массовых акциях протеста, которые сопровождались беспорядками во многих американских штатах, после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая удушающий прием. Все четверо участвовавших в операции сотрудников правоохранительных органов уволены, им предъявлены обвинения. К наведению порядка привлекалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.