В Приморье разрешили возобновить уличную торговлю и работу лагерей

ВЛАДИВОСТОК, 14 июля. /ТАСС/. Руководство управления Роспотребнадзора по Приморскому краю считает, что эпидемическая ситуация в регионе позволяет возобновить уличную торговлю, а также работу детских лагерей и турбаз. Об этом во вторник сообщает пресс-служба правительства Приморья.

"Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, эпидемиологическая ситуация в Приморье сегодня позволяет начать летнюю оздоровительную кампанию, разрешить работу непродовольственных магазинов площадью до 800 кв. м, организовать уличную торговлю", - сообщает пресс-служба.

При этом, соблюдение санитарных норм остается главным требованием для открываемых предприятий. Мероприятия по пресечению нарушений должны быть продолжены.

"Сейчас начнется рыночная торговля, поэтому за каждым таким местом нужно закрепить ответственных, установить камеры наблюдения. Также следует сосредоточить силы на местах отдыха людей, в первую очередь это Хасанский район. Если данная работа не будет выстроена правильно, мы получим новые вспышки заболеваний и вернемся на уровень апреля-мая, когда половина экономики края заморозилась, а это недопустимо", - приводит пресс-лужба слова губернатора края Олега Кожемяко.

Общее число заразившихся коронавирусом приморцев с начала эпидемии составляет 5 174 человека, 3 840 - выздоровели, 59 человек умерли.