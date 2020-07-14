Мэр Хабаровска возложил двойную ответственность на организаторов несогласованных акций

Несанкционированные акции проводятся в Хабаровске с конца прошлой недели, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. В самой массовой из них, по данным полиции, приняли участие от 10 до 12 тыс. человек.

ХАБАРОВСК, 14 июля. /ТАСС/. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук возложил двойную ответственность на организаторов несогласованных акций в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в причастности к организации убийств. Обращение мэра во вторник распространила его пресс-служба.

"На организаторах этих уличных акций лежит двойная ответственность: и за организацию несанкционированных массовых митингов, и за то, что поставили под удар здоровье людей, которых они спровоцировали на участие в них без соблюдения каких-либо мер безопасности", - говорится в обращении мэра.

Он отметил, что понимает людей, вышедших на улицы. "Для меня это тоже было неожиданностью, и мне вполне понятно эмоциональное состояние хабаровчан, участвовавших в митингах <…> Уверен, что истина будет установлена и суд вынесет обоснованный и справедливый вердикт", - подчеркнул мэр. Он поблагодарил жителей Хабаровска, воздержавшихся от участия в акциях, и правоохранительные органы за корректное отношение к тем, кто вышел на улицы. Мэр также выразил признательность жителям города, которые, участвуя в митингах, не поддались на провокации и вели себя достойно и сдержанно.

"Обращаюсь ко всем жителям Хабаровска. В этот сложный и напряженный период для нашего края призываю вас к спокойствию и ответственности. Уверен, что вместе с вами, уважаемые хабаровчане, преодолеем все трудности", - отметил Кравчук.

Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев 13 июля в рамках рабочей поездки на Дальний Восток побывал в Хабаровске, где встретился с членами правительства региона. На встрече с журналистами он отметил, что приехал, чтобы убедиться в стабильной работе властей края в отсутствие губернатора и, говоря о несанкционированных акциях, добавил, что люди имеют право выражать свое мнение.