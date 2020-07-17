Суд Сеула отказался предоставить полиции доступ к списку звонков погибшего мэра

СЕУЛ, 17 июля. /ТАСС/. Центральный суд южнокорейской столицы отклонил запрос полиции на предоставление доступа к списку телефонных звонков, совершенных мэром столицы Пак Вон Суном перед его гибелью на прошлой неделе. Об этом сообщило в пятницу полицейское управление страны.

Ранее следствие обратилось в суд с просьбой выдать ордер для получения доступа к истории звонков трех телефонов, зарегистрированных на имя градоначальника. Однако суд не удовлетворил этот запрос из-за отсутствия в нем четкой мотивационной части, в частности в том, связана ли смерть Пак Вон Суна с каким-либо преступлением, например с убийством.

По предварительным данным, мэр Сеула совершил самоубийство. Ранее полиция сообщила, что не обнаружила признаков насильственной смерти, а правительство мегаполиса опубликовало оставленную предсмертную записку мэра, в которой он попросил прощения у граждан и семьи.

Тело 64-летнего градоначальника обнаружили 9 июня в парке Пугаксан в центре Сеула после семичасовых поисков, в которых участвовали несколько сотен полицейских, собаки и специальные дроны.

За день до гибели Пак Вон Суна бывшая подчиненная мэра подала в полицию заявление, в котором утверждала, что на протяжении нескольких лет подвергалась с его стороны домогательствам в форме навязчивых физических контактов и отправки непристойных сообщений в мессенджерах. В то же время ряд экспертов считают, что гибель мэра может быть связана с его шагами по наведению порядка на рынке недвижимости, а также борьбой с коронавирусом, в частности с закрытием ряда церквей.

Пак Вон Сун, известный меценат и правозащитник, являлся членом правящей Демократической партии "Тобуро" и трижды переизбирался на пост мэра Сеула. Многие считали его потенциальным кандидатом на президентских выборах 2022 года. Пак Вон Сун был крайне популярен среди жителей Сеула благодаря своим профессиональным и личным качествам.