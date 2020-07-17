Генпрокуратура проконтролирует исполнение закона о горячем питании для школьников

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России проследит за исполнением вступающего в силу с сентября закона о бесплатном горячем питании для школьников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

"В марте этого года в законодательство об образовании внесены изменения, согласно которым с сентября текущего года обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются учредителями таких организаций не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка", - отметили в Генпрокуратуре.

На эти цели из федерального бюджета на 2020 год предусмотрено почти 22 млрд рублей, на 2021 год - свыше 43 млрд рублей.

"В связи с этим руководством Генеральной прокуратуры РФ прокурорам регионов поручено принять необходимые меры по надзору за обеспечением законности в данной сфере, в том числе за соблюдением требований бюджетного законодательства и законодательства о закупках товаров для государственных и муниципальных нужд при расходовании денежных средств, а также требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при предоставлении обучающимся питания в образовательных организациях", - сообщили в Генпрокуратуре.