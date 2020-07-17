Мурашко сообщил, что в России занято 10% реанимационных коек для пациентов с коронавирусом

"Сегодня РФ имеет один из самых низких показателей смертности в мире. Количество медорганизаций, мобилизованных для оказания помощи достаточно. Мы разворачивали в пик нагрузки до 184 тыс. коек в стране, сегодня их количество сократилось и составляет в районе 160 тыс. Загрузка составляет <...> на сегодня в районе 112-113 тыс. <...> Количество реанимационных коек, развернутых в стране, составляет 25 тыс., количество задействованных реанимационных коек составляет в пределах 10%", - сказал он.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Около 10% развернутых реанимационных коек для пациентов с коронавирусом заняты в России в данный момент, сообщил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочего визита в Екатеринбург.

Министр также отметил, что из федерального бюджета направлено более 300 млрд рублей для организации оказания помощи пациентам с коронавирусом, дооснащения коек, выплат медикам, тестирования населения и другого. "Мы сегодня в стране используем практику привлечения федеральных специалистов и межтерриториальный обмен опытом. <...> Когда уже опыт, полученный в других регионах, транслируется на остальные регионы РФ и позволяет провести выверку, сверку и донастройку системы", - добавил Мурашко.

Глава Минздрава добавил, что для помощи пациентам с коронавирусом переобучение, в том числе в дистанционном формате, прошли 1,5 млн медработников. "Это еще один новый формат работы для региональных систем здравоохранения - формирование системы ведомственного контроля, процессный подход, когда специально высокоорганизованные и высококвалифицированные специалисты выезжают в постоянном режиме в медицинские организации и проводят экспресс-аудит. Для того, чтобы <...> ведение [пациента] было организовано с принятыми правилами и протоколами. На сегодняшний день мы концентрируемся именно на этой работе", - заключил Мурашко.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 759 203 случая заражения, выздоровели 539 373 человека, умерли 12 123. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения (11:39 мск) - добавлена информация после второго абзаца.