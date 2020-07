Елизавета II посвятила в рыцари ветерана, собравшего $41 млн для британских врачей

ЛОНДОН, 17 июля. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, собравшего почти £33 млн (более $41 млн) для британских врачей, ведущих борьбу с новым коронавирусом. Как сообщает пресс-служба Букингемского дворца, торжественная церемония состоялась в пятницу на территории Виндзорского замка, где Ее Величество вместе с супругом с середины марта соблюдает режим самоизоляции.

Это было первое официальное мероприятие с начала пандемии коронавируса, в котором принимала участие 94-летняя королева. Впервые в истории британской монархии правитель страны посвящал одного из своих подданных в рыцарское звание при строгом соблюдении норм социального дистанцирования. Чтобы свести к минимуму риск передачи вируса, церемония проходила не в закрытом помещении, а во дворе замка, кресло королевы было установлено посреди аккуратно подстриженного газона. Мур приблизился к Ее Величеству ровно на то расстояние, которое было необходимо, чтобы королева могла коснуться его плеч мечом своего отца Георга VI (1895-1952).

Из уважения к возрасту ветерана ему было позволено не преклонять колено перед монархом, что является частью церемонии посвящения в рыцари. Общаясь с прессой, Мур, пользующийся колесными ходунками, пошутил, что если опустится на колени, то уже никогда больше не сможет подняться.

Ранее Мур, вышедший в отставку в чине капитана, получил почетное звание полковника Вооруженных сил Великобритании.

Ветеран, служивший в годы войны в Индии и Бирме, приобрел общенациональную известность после того, как на фоне пандемии объявил сбор пожертвований на нужды британской Национальной системы здравоохранения (NHS). Для привлечения средств он выложил в интернете фото, на котором видно, как он обходит свой небольшой сад в округе Марстон-Мортей в английском графстве Бедфордшир на ходунках. Мур намеревался совершить 100 кругов (по числу прожитых лет) длиной по 25 м, но не остановился и обошел сад 200 раз.

Акция Мура вызвала столь большой интерес, что ему удалось собрать сумму, в десятки тысяч раз превысившую первоначально запланированную. Однако на этом рекорды не закончились. На волне внезапной популярности он сумел стать старейшим исполнителем в истории, пробившимся на первое место в британских музыкальных хит-парадах. Кавер-версия известной песни You"ll Never Walk Alone ("Ты никогда не будешь одинок"), записанная Муром вместе с британским тенором Майклом Боллом, попала как на верхнюю строчку чарта iTunes, так и сводного чарта синглов, составляемого британской Official Charts Company.