Историки считают, что наследие Потсдамской конференции 1945 года остается актуальным

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Потсдамская конференция между главами "Большой тройки" держав Антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании - началась 75 лет назад 17 июля 1945 года. Эксперты-историки рассказали ТАСС в этот день о том, насколько значимой она стала для послевоенного мира.

Начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров считает, что сегодня встреча в Потсдаме воспринимается в первую очередь через призму военного союзничества Великобритании, США и СССР в годы Второй мировой войны. "Это, конечно, в истории ХХ века, наверное, единственный и беспримерный случай такого взаимодействия великих держав. Это взаимодействие привело к совсем иным результатам, нежели Версальский мир по итогам Первой мировой войны, поскольку там-то как раз вершители судеб Европы, британцы и французы, не справились с задачей создания какой-то системы долговременной, чтобы избежать войны, и новая мировая война разразилась через 20 лет", - сказал он ТАСС.

По его мнению, Потсдамская конференция завершает историю большого союза великих держав. Однако нельзя полностью согласиться с теми историками, которые считают, что холодная война началась уже в июле 1945 года в Потсдаме, хотя конференция и выявила противоречия между союзниками, говорит Никифоров. "Мы оцениваем Потсдам положительно, несмотря на противоречия, потому что стороны решали вопросы и стремились решать вопросы путем компромисса, и то, что им не удалось согласовать какие-то вещи в Потсдаме, они переносили их на будущее, избегали обострения отношений, хотя все понимали, что некоторые вопросы согласовать вряд ли удастся", - полагает он.

Разногласия союзников

Среди проблемных, по его мнению, были вопросы о репарациях и западных границах Польши, которой была передана часть восточногерманских территорий. "Казалось бы, союзники обсудили, и не раз, что Польша должна получить эти земли не просто как подарок по воле великих держав, а в том числе потому, что под этим усматривалось определенное историческое обоснование, связанное с тем, что Польша стала первой жертвой гитлеровской агрессии, пострадала от гитлеровского геноцида. А поскольку репарационные платежи совершенно не могли покрыть нанесенный Германией ущерб Советскому Союзу и другим странам, то это воспринималось в том числе как некое воздаяние", - считает Никифоров.

Показателен, по мнению историка, оказался раскол союзников по поводу репараций. "В Ялте было согласовано, что Советский Союз получит половину общей суммы репараций, и даже сумма была согласована как некая база - речь шла о 20 млрд долларов США. Но в Потсдаме Трумэн привел дело к тому, что репарации взимались каждая из своей зоны оккупации. А когда Сталин обратил внимание на то, что это неравноценно - все-таки основные производства в Руре, например, надо какое-то совместное управление давать, или Силезский промышленный район, который к Польше отходил, Польша тоже пострадавшая сторона - вроде как союзники пообещали, что четвертью из своих зон они поделятся с Советским Союзом. Но на практике потом это все не было осуществлено, потому что некие конфликтные точки все время находились", - отметил он.

Начальник научного отдела РВИО считает, что американская и британская дипломатия "все-таки старались не решить вопросы по отдельности, а все время вести некий торг, увязывая один вопрос с другим". Эта система приводила к тому, что на определенном этапе переговоров находилась точка, когда СССР считал, что не может дальше двигаться по линии компромисса.

"Если экономически Сталин был готов уступить какие-то активы Германии, <...> то что касается создания некоего пояса безопасности вокруг Советского Союза из восточноевропейских государств - здесь идти на какую-то уступку и позволить британцам привести к власти в Польше лондонское правительство значило просто уйти и все, даже не получив "спасибо". Это воспринято было бы негативно, потому что общее настроение граждан в Европе было в пользу Советского Союза, здесь просоветские политики приходили к власти не потому, что Сталин из Кремля приказал, а потому, что за ними стояли, как тогда говорили, широкие народные массы в этих государствах. Понятно, что это не были симпатии к коммунистической форме правления, или к социализму, как это у нас в пропаганде называлось, но это были симпатии к тем людям, которые последовательно боролись с фашизмом на протяжении всей Второй мировой войны", - рассказал историк.

Денацификация и суд над нацизмом

Никифоров отдельно отметил важность сформулированной в Потсдаме политики денацификации. "Очень важно, что во время войны было принято, и закреплено в Потсдаме то, что нацистское движение, нацистская партия, нацистская идеология должны быть табуированы и нужно принять меры, чтобы это никогда не было возрождено! Все аффилированные с нацизмом структуры - говоря современным языком, все должно было быть уничтожено, распущено, и должны были быть предприняты меры, чтобы все это не возродилось ни в какой форме. И когда мы сегодня наблюдаем, что разного рода практики, которые в годы Второй мировой войны были осознанно совершенно табуированы через маркер фашизма и нацизма, сегодня возрождаются, пусть и с чуть измененной символикой, но звучат похожие идеи, и мы говорим о том, что это неофашизм, неонацизм в разных странах - сразу актуализируется наследие Ялты и Потсдама", - сказал он.

При этом актуализируется, по мнению Никифорова, и другое наследие Потсдамской конференции: суд над нацистскими военными преступниками. "И американцы, и британцы тогда, и, безусловно, Советский Союз, наиболее последовательно выступавший тогда, были за наказание и привлечение к суду главных нацистских преступников, проведение международного военного трибунала. <...> Одним из непосредственных итогов было учреждение международного военного трибунала 8 августа 1945 года, и была проведена линия, что немецкий народ в данном случае надо отделить, не наказывать народ", - сказал Никифоров ТАСС.

Более 20 процессов над военными преступниками, проведенные в СССР во время войны, "так называемый советский Нюрнберг", стали, считает начальник научного отдела РВИО, одним из свидетельств приверженности союзников нормам права. "Там уже было показано, что союзники не собираются действовать как нацисты, расстреливая без суда, что судить их будут в соответствии с правовыми нормами, у каждого будет адвокат, вина их будет доказана. Советская юстиция здесь задала тон", - заключил он.

Эксперты Музея Победы

Методист Научного отдела Музея Победы Андрей Горбунов полагает, что главное наследие Потсдама - это система международной безопасности, фундамент которой был заложен на конференции. "Историческое значение Потсдама огромно. Во-первых, это границы в современной Европе, <...> западная граница Польши была согласована именно там. Второй момент - это демократические принципы, сохранение мира и безопасности в Европе. Та система коллективной безопасности, которая сейчас существует в мире, она была рождена там, на Потсдамской конференции, в первую очередь там это все обсуждалось - потом создали ООН, но корни нужно искать именно там", - сказал он ТАСС.

Как важный момент он отмечает то, что лидеры антигитлеровской коалиции договорились о том, что ни в коем случае нельзя допускать возрождения фашизма. "К тому же не стоит забывать, что эта конференция - показатель того, как державы могут договориться между собой: без войны, только с помощью аргументов, фактов и желания сохранить мир. То, что Европа столько времени не воевала и большой войны в ней не было очень давно, - это благодаря тому, что когда-то лидеры "Большой тройки" сели и договорились", - считает он.

Директор Музея Победы Александр Школьник считает, что выставка к годовщине начала конференции, открывшаяся в музее 17 июля, очень актуальна для сегодняшнего дня, перекликаясь со многими злободневными проблемами современного мира. "Прежде всего, напоминает всем, кто не оставляет попыток пересмотреть итоги Второй мировой войны, что страны-победительницы приняли здесь окончательные, не подлежащие оспариванию решения - о наказании виновников развязывания войны, и запретили нацизм во всех его формах и проявлениях. Кроме того, она дает всем нам убедительный пример того, как можно, будучи идеологическими и геополитическими противниками, вместе решать мировые проблемы в интересах своих стран и всего мира", - цитирует его пресс-служба Музея Победы.

На выставке представлены около 40 экспонатов из фондов Музея Победы. В их числе - редкие кадры подготовки и работы конференции, личные вещи и документы участников международного заседания, материалы об обеспечении безопасности последней встречи "Большой тройки", о работе на конференции военной делегации Красной Армии и о решениях, принятых главами трех держав. Выставка будет работать до 10 августа.

О Потсдамской конференции

Потсдамская конференция, проходившая в пригороде Берлина во дворце Цецилиенхоф с 17 июля по 2 августа 1945 года, стала последней за годы войны конференцией глав правительств СССР, США и Великобритании. Советскую делегацию возглавлял председатель Совета народных комиссаров СССР и председатель Государственного комитета обороны СССР Иосиф Сталин, американскую после смерти Франклина Рузвельта - президент США Гарри Трумэн, английскую - премьер-министр Уинстон Черчилль, а с 28 июля - после победы на парламентских выборах лейбористской партии - Клемент Эттли.

По результатам конференции 1 августа 1945 года главы правительств СССР, США и Великобритании подписали протокол и сообщение о Берлинской конференции трех держав, с которыми выразила принципиальное согласие Франция. В Потсдаме были признаны демократические принципы утверждения мира и безопасности в Европе: демилитаризация, демократизация и денацификация Германии и построение отношений между государствами на принципах суверенитета и национальной независимости, равноправия и невмешательства во внутренние дела.

На конференции были приняты решения об уничтожении германских монополий, репарациях, западной границе Польши, а также подтверждена передача СССР части Восточной Пруссии, в том числе Кенигсберга (ныне - Калининград) и согласовано участие СССР в войне с Японией. Именно в Потсдаме 24 июля 1945 года в разговоре со Сталиным Трумэн сообщил, что у США появилось новое оружие невиданной ранее разрушительной силы - атомная бомба.