Гидрометцентр назвал регионы ДФО и СФО самыми пожароопасными в ближайшие дни

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Регионы Дальневосточного и Сибирского федеральных округов будут наиболее пожароопасными в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наиболее значительная пожароопасность в Якутии, Хабаровском крае, в общем, в Дальневосточном федеральном округе, а также в южной половине Сибирского федерального округа в ближайшие дни", - сообщил он.

По словам Вильфанда, это связано с высокой температурой и наличием условий для самовозгорания на данных территориях.