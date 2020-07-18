{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Гидрометцентр назвал регионы ДФО и СФО самыми пожароопасными в ближайшие дни

По прогнозам синоптиков, самая высокая вероятность возникновения природных пожаров в Якутии и Хабаровском крае, а также на юге Сибири

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Регионы Дальневосточного и Сибирского федеральных округов будут наиболее пожароопасными в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наиболее значительная пожароопасность в Якутии, Хабаровском крае, в общем, в Дальневосточном федеральном округе, а также в южной половине Сибирского федерального округа в ближайшие дни", - сообщил он.

По словам Вильфанда, это связано с высокой температурой и наличием условий для самовозгорания на данных территориях.

Теги
РоссияЯкутияХабаровский крайВильфанд, Роман Менделевич
Пандемия коронавируса нового типа
Медики направляются на Восточный для предотвращения распространения коронавируса
Во главе отряда на космодром отправляется начальник управления здравоохранения и промышленной медицины ФМБА Михаил Ратманов
Читать полностью