В Ростовской области освободили от воды все подтопленные территории

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Подтопленные в результате дождевого паводка территории Ростова-на-Дону и Батайска полностью освобождены от воды. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В Ростовской области от воды полностью освобождены подтопленные ранее территории", - сказали в пресс-службе, добавив, что подразделения МЧС провели работы по откачке воды с территорий частных домовладений и социально значимых объектов, а также привокзальной площади и железнодорожных путей Ростова-на-Дону и Батайска.

Всего откачано, как отметили в МЧС, около 8,5 тыс. кубометров воды, эвакуированы с использованием плавсредств 210 человек, также эвакуировано 132 автомобиля. Помощь оказана 241 человеку. Для ликвидации последствий паводка привлекалась группировка сил и средств от единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе почти 1,7 тыс. специалистов и почти 280 единиц техники.

16 июля в Ростовской области было объявлено штормовое предупреждение в связи с комплексом неблагоприятных метеоявлений. На территории Ростова-на-Дону и Батайска дождевой паводок начался утром 17 июля. В результате выпадения обильных осадков оказались подтоплены низменные участки и территории. Как сообщали в администрации Ростова-на-Дону, ливень подтопил в городе в общей сложности 36 социальных объектов.