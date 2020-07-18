В КБР открылись мечети с учетом соблюдения правил посещения в условиях пандемии

НАЛЬЧИК, 18 июля. /ТАСС/. Мечети в Кабардино-Балкарии, которые были закрыты с 24 марта, открылись с 18 июля для совершения пятничной и пятикратной коллективной молитвы с учетом соблюдение правила посещения в условиях пандемии. Об этом сообщается на сайте Духовного управления мусульман (ДУМ) региона.

"Состоялось очередное совещание администрации ДУМ КБР. <...> Главный санитарный врач КБР сказал, что не видит препятствий с учетом правил безопасности снять карантин с мечетей и снова начать свою работу. <...> Совет Улемов ДУМ КБР принял решение с 18 июля открыть все мечети для совершения пятничной и пятикратной коллективной молитвы с учетом соблюдение правила посещения мечетей", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что при посещении мечети необходимо носить маски, молиться только на своих ковриках на расстоянии 1,5 м от других. ДУМ КБР также рекомендует воздержаться от рукопожатия, не приводить детей, а людям старше 65 лет пока отказаться от посещения мечети. Эти и другие правила должны соблюдаться до улучшения эпидемиологической ситуации в республике.

О ситуации в регионе

По данным оперативного регионального штаба, на 18 июля в КБР выявлен 5771 случай заражения (за сутки плюс 20). Из числа инфицированных выздоровел 5251 человек (за сутки плюс 23), умерли 64 (за сутки плюс один). В госпиталях остаются 630 пациентов (как с подтвержденными, так и неподтвержденными тестами на наличие коронавирусной инфекции), из них в реанимациях находятся 30 человек.

Как отмечается, эпидемиологическая ситуация стабильная, продолжается снижение числа пациентов с тяжелым течением заболевания, нуждающихся в госпитализации. "Вместе с тем следует понимать, что коронавирусная инфекция продолжает циркулировать, 80% заразившихся переносят ее в легкой и бессимптомной форме. Необходимо продолжать соблюдение мер профилактики: соблюдать масочный режим в людных местах, часто мыть руки, держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии. При повышении температуры - вызвать врача на дом", - добавили в оперштабе.