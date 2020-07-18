Студенты педагогических вузов смогут принимать участие в конкурсе "Учитель будущего"

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Студенты педагогических вузов смогут в будущем получить возможность участвовать в конкурсе "Учитель будущего". Об этом заявил в субботу заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" Владислав Даванков, в ходе общения с участниками "Территории смыслов" перед официальным открытием форума.

"Первое, что могут сказать, что точно будет - это трек для студентов педвузов и педработников вузов", - сказал Даванков.

При этом он не исключил возможности того, что в будущих конкурсах принимать участие смогут также педагоги сферы дополнительного образования. Даванков напомнил, что идея появления конкурса "Учитель будущего" была высказана на форуме "Территория смыслов" в прошлом году.

Конкурс "Учитель будущего" входит в линейку платформы "Россия - страна возможностей" и реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Проект стартовал 19 ноября 2019 года и проводится при поддержке Министерства просвещения России. Участниками конкурса по итогам регистрационной кампании стали около 40 тыс. учителей страны. Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье. Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодежи и АНО "Россия страна возможностей". Образовательный партнер - Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".