В Новосибирском зоопарке родились 16 котят краснокнижного манула

По данным Русского географического общества, за последние 15 лет сибирский манул, животное размером с домашнюю кошку, но более плотное и приземистое, с характерным хмурым выражением плоской морды, практически истреблен в открытых степях. Этот кот не убегает от опасности, а замирает, что делает его легкой добычей браконьеров. Также звери погибают под колесами машин, от отравленных ядохимикатами грызунов, которыми питаются. Считается, что к 2000 году в дикой природе сохранилось всего 3,6 тыс. кошек и они полностью исчезли в Каспийском регионе и в Китае.

"В Новосибирском зоопарке три самки манулов принесли потомство. В общей сложности у нас сейчас 16 детенышей: у одной самки три котенка, у другой - пять, у третьей - восемь малышей", - говорится в сообщении. Сейчас котятам манула около месяца, они начали выходить на прогулки - примерно к 20-му дню у них открываются глаза. У маленьких манулов глаза ярко-голубые, они становятся желтыми, когда котенок взрослеет.

Биологам удалось добиться высокой выживаемости котят манулов в Новосибирском зоопарке - вид очень чувствителен к токсоплазмозу, инфекционному паразитарному заболеванию. "Все зоопарки теряют из-за токсоплазмоза котят манула, а иногда и взрослых особей. <...> За более чем двадцать лет работы специалистам удалось ситуацию изменить. Вакцинация, специальные препараты для самок и малышей, строгое ветеринарное сопровождение всех этапов жизни - можно смело говорить, что столько внимания в условиях зоопарков требуют очень немногие животные", - говорится на сайте зоопарка. За более чем двадцать лет в Новосибирском зоопарке родилось 64 детеныша манулов, которые живут в зоопарках Германии, Франции, Швейцарии, Австрии, Великобритании, Японии, Чехии и Финляндии.

Новосибирский зоопарк - один из крупнейших в России, занимает площадь 60 га. Здесь в естественных условиях содержится около 11 тыс. особей более 700 видов животных. Более 120 из них занесены в Международную красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 45 международных программах по сохранению редких и исчезающих видов животных.