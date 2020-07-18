Губернатор Теннесси отложил до 31 декабря казнь осужденного за убийство

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Губернатор американского штата Теннесси Билл Ли отложил до конца текущего года приведение в исполнение смертного приговора Гарольду Уэйну Николсу, осужденному за изнасилование и убийство в 1988 году. Копия соответствующего указа размещена в субботу в Twitter губернатора.

"Я предоставляю Гарольду Уэйну Николсу отсрочку казни до 31 декабря 2020 года ввиду сложностей и препятствий, вызванных пандемией COVID-19", - написал Ли. По его словам, приговор был вынесен судом округа Хэмилтон в 1990 году и должен был быть приведен в исполнение 4 августа текущего года.

Губернатор не пояснил, какого рода сложности для казни создали последствия пандемии. В этом штате насчитывается более 72 тыс. случаев заражения новым коронавирусом и свыше 805 летальных исходов.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники из числа сотрудников исправительных учреждений проинформировало о возобновлении с 13 июля приведения в исполнение смертных приговоров в США. За неделю летальные инъекции будут сделаны трем заключенным тюрьмы в штате Индиана, приговоренным к высшей мере наказания за убийство детей.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 3,67 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 139 480 человек.