Эксперт: число людей, доверяющих форме электронного голосования в России, будет расти

КАЗАНЬ, 18 июля. /ТАСС/. Группа людей, которые доверяют форме электронного голосования и готовы ей воспользоваться и в будущем, сформировалась в России. В течение следующих 10 лет таких людей станет больше, считает руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Электронное голосование, адептом которого я являюсь, показало, что довольно большое количество людей выбирает эту форму. Согласно последним данным ВЦИОМ, сложилась уже группа людей, которые относятся позитивно к электронному голосованию, но она не сильно растет. Уже сформировалась группа, которая доверяет инструменту, готова им пользоваться и видит в нем перспективы, и это на самом деле хорошо. В течение ближайших 10 лет эта среда будет увеличиваться", - сказал он, выступая на заседании экспертного клуба "Волга" в Казани.

По его словам, это в первую очередь касается людей, которые относятся к цифровым технологиям в политике и во власти по-другому, более функционально.

Ранее зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил ТАСС, что около 70 тыс. жителей Москвы смогут принять участие в выборах муниципальных депутатов, проголосовав онлайн на портале mos.ru. Дистанционное электронное голосование одновременно с традиционным будет проводиться для жителей Марьина и Бабушкинского района. На прошедшем общероссийском голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ было предусмотрено электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".