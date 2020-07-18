Глава Ненецкого АО наградил ноутбуком подростка, спасшего из воды ребенка

ТАСС, 18 июля. Врио губернатора Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный наградил 16-летнего подростка, который спас из воды тонущего ребенка ноутбуком и почетной грамотой, сообщила в субботу пресс-служба администрации региона на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"16-летний подросток спас ребенка на пляже в районе Голубых озер. Компания парней купалась, когда один из них споткнулся обо что-то в воде. Парень с ужасом понял, что это ребенок. Он поднял его и потащил на берег. <...> Герою, который не растерялся и пришел на помощь, глава НАО вручил ноутбук и почетную грамоту", - отмечается в сообщении.

Молодой человек рассказал, что пострадавший был без сознания, передает пресс-служба. Уже на берегу взрослые оказали 9-летнему ребенку первую помощь и отправили в больницу. "Парень рассказал, что сам едва не утонул при похожих обстоятельствах, когда ему было семь лет. И его также спас очевидец. Сам юный спасатель в этом году окончил школу и собирается поступать в Ненецкий аграрно-экономический техникум. Тем временем власти региона разбираются, почему 9-летний ребенок остался на пляже без присмотра, идет проверка", - говорится в сообщении.