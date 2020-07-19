Представители всех регионов России станут участниками премии "Кардо" на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Представители каждого региона России приедут для участия в мероприятиях федеральной премии за вклад в развитие уличной культуры "Кардо" на Ставрополье. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье директор премии Валентин Работенко.

Премия "Кардо" должна была состояться в Ставропольском крае весной 2020 года, однако из-за введения ограничительных мероприятий в период пандемии сроки передвинули. Очные финалы в рамках премии, церемонии открытия и награждения пройдут 1-4 октября в Железноводске.

"Как минимум будут представители от каждого региона, участники, прошедшие онлайн-квалификации, также будут принимать участие. Сейчас определяемся с форматом, сложная задача - каким сделать формат в помещениях с учетом эпидобстановки и требований Роспотребнадзора. На улице проще, учитывая, что протяженность площадок фестиваля более четырех километров", - сказал он.

По словам Работенко, перенос проведения премии на полгода позволил более тщательно проработать образовательную и соревновательную части "Кардо". "Но в силу корректировок, случившихся из-за пандемии, придется отказаться от участия иностранных делегаций. Непонятна ситуация по границам, это дополнительные сложности", - отметил директор премии.

В дни премии в Железноводске пройдет также всероссийский образовательный форум "Улицы России". "Он же станет учредительным съездом новой общероссийской организации "Улицы России". Эту идею ребята обсуждали еще в прошлом году, съезд состоится в рамках второго дня, который будет посвящен проблематике развития уличной культуры в России, поискам решений", - пояснил Работенко.

Конкурс-премия "Кардо" является победителем Северо-Кавказского молодежного форума и конкурса Фонда президентских грантов. В 2019 году финальная часть премии собрала в Ставрополе более 500 представителей 27 российских регионов.