Всероссийский детский центр "Орленок" принял более 2 тыс. детей из девяти регионов страны

КРАСНОДАР, 19 июля. /ТАСС/. Всероссийский детский центр "Орленок" в рамках первой после пандемии смены для детей из регионов России принял 2 228 школьников, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

"В "Орленке" стартовала восьмая смена, на которую приехали 2 228 школьников из разных регионов России", - сообщили в пресс-службе.

Всероссийский детский центр "Орленок" первым из лагерей в России возобновляет прием детей из различных регионов страны после пандемии. Центр принял детей из Краснодарского края, Москвы и Московской области, Ставропольского края, Ростовской области, Адыгеи. Кроме того, в центр прибыли дети из субъектов, входящих в Арктическую зону РФ - Мурманской и Архангельской областей, Чукотского автономного округа, Якутии.

О центре

"Орленок" - всероссийский детский центр, в составе которого на сегодня функционируют 10 детских лагерей, как летних так и круглогодичных. История центра началась 27 марта 1959 года, когда постановлением Совета министров РСФСР было начато строительство Всероссийского пионерского лагеря "Орленок" вблизи Туапсе.

Из-за пандемии коронавируса с середины марта детские лагеря в России не принимали отдыхающих. С 1 июля при соблюдении требований Роспотребнадзора возобновили прием детские санатории и лагеря в Краснодарском крае, имеющие медицинскую лицензию. Отдыхать в них до сих пор могли только жители региона.