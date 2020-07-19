В Северной Осетии с 21 июля снимут отдельные ограничения, введенные из-за коронавируса

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 июля. /ТАСС/. Ограничительные меры, введенные в Северной Осетии из-за распространения коронавирусной инфекции, снимут с 21 июля, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики в воскресенье.

"Действие ряда отдельных ограничительных мер, которые были введены в Республике Северная Осетия-Алания в условиях режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, будут сняты с 21 июля 2020 года. Соответствующий указ подписал Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров", - говорится в сообщении.

Ограничения, установленные указом, сохраняются в отношении: проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных и иных публичных мероприятий; деятельности кинотеатров и детских развлекательных центров, в том числе расположенных на территории торговых центров.

Также гражданам старше 65 лет предписывается продолжать соблюдать режим самоизоляции.

Лицам, находящимся на территории Северной Осетии, - соблюдать обязательный масочный режим при нахождении в учреждениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, медицинских организациях, аптеках и аптечных пунктах, помещениях объектов розничной торговли, в зданиях, строениях, сооружениях автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов, на станциях и остановках, во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси.

По данным Министерства здравоохранения республики, на 19 июля COVID-19 подтвержден у 4369 человек (+16 за сутки), из них 3746 выздоровели, 67 летальных случаев; число активных случаев (число больных в настоящее время) - 556 человек.